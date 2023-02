Rijdt 'ie wel? Niet? Soms? Buschauffeurs staken: "Hè, waarom staat er 'Geen Dienst'?"

Rijdt ie wel of niet? Het is voor reizigers in het streekvervoer goed opletten welke bussen er wel en niet rijden. Het is de eerste dag van een hele stakingsweek bij het streekvervoer. Reizigers op het station van Schagen lijken goed voorbereid, maar soms hebben ze geluk en soms toch niet.

Het is opnieuw een staking voor betere werkomstandigheden en meer salaris. Bij eerdere stakingen was het loonaanbod van de werkgevers 5 procent. Deze zijn inmiddels gestegen naar 8. Dat is volgens Peter Jonker van vakbond FNV niet genoeg. "Wij staan hier voor de zoveelste keer. Met name door de werkdruk, oudere regelingen en omdat we de inflatie zelf maar moeten opvangen", vertelde Jonker vanmorgen bij stakers in Zaandam.

Eén minuut

Het is opvallend stil op het station van Schagen. De Connexxion-bus naar Alkmaar reed nog wel en ook de 152 naar Callantsoog reed gewoon door. "We doen ons best", zegt buschauffeur Pieter Stoet. "Sommige collega's vinden de werkdruk hoog, maar ik heb er niet zo'n mening over. Ik sta hier nu één minuut en ik moet alweer weg. Straks heb ik een kwartiertje pauze. Tjsa, de werkgevers hebben een ander idee van werkdruk dan de chauffeurs."

