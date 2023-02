Hilversum nl Houten speelgoed speelt het langst

De belangrijkste medewerker van het speelgoedbedrijf van Marloes Pijfers is haar 5 jarige zoon. Als hij een ontwerp niet goed vindt, wordt het niet in productie genomen. Marloes is het creatieve brein en barst van de ideeën. Maar de kritische blik van zoonlief zorgt ervoor dat het gros van de wilde plannen in de vuilnisbak belandt.

houten speelraket - marcruyg/nhnieuws

Samen met haar vader Lucas maakt Marloes Pijfers houten speelgoed. Degelijke poppenhuizen, kastelen, raketten en boerderijen, gemaakt van hout, die een generatie lang meegaan. Het idee ontstond tijdens corona, toen vader en dochter minder werk hadden en heel veel vrije tijd. Met een werkloze CNC-frees en een plaat hout werden de eerste ontwerpen gemaakt. Toen zoonlief er thuis direct mee ging spelen, was het bedrijf een feit.

Lucas beoordeelt het freeswerk - marcruyg/nhnieuws

Houten speelgoed is niet per definitie goed en duurzaam, zo weet Stefanie van Beijnum uit eigen ervaring. Haar groothandel levert voornamelijk speelgoed aan kinderdagverblijven en scholen. Duurzaam speelgoed moet van het juiste hout gemaakt worden, met milieuvriendelijke verf of olie behandeld zijn, en vooral heel lang meegaan. Het mag dus niet na één keer spelen in de vuilnisbak belanden.

groothandel verantwoord speelgoed - marcruyg/nhnieuws

Marloes en Lucas zijn de opstartfase van het bedrijf gepasseerd en hebben besloten er een serieus bedrijf van te maken. "Ik heb de ambitie een wereldmerk neer te zetten", zo omschrijft Marloes haar toekomstvisie. Er is een steeds groter wordende groep ouders die kiezen voor goed speelgoed dat generaties meegaat. Het is wel wat duurder maar omdat het lang meegaat haal je dat geld er wel uit, zo redeneert Stefanie.