Twee explosies bij woningen in Venserpolder

Bewoners van twee verschillende straten in Venserpolder zijn vannacht opgeschrikt door explosies. Beide explosies vonden rond 4.00 uur plaats.

Explosie in Venserpolder Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

Een van de explosies vond plaats bij een portiek aan de Alexander Dumaslaan. Dat gebeurde rond 4.10 uur. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er 'behoorlijk wat ramen' gesprongen zijn door de explosie. Het lijkt te gaan om vuurwerk. De Forensische Opsporing en recherche zijn een onderzoek gestart.

De andere explosie vond plaats op de Anna Blamansingel. De politiewoordvoerder zegt dat er pas rond 8.00 uur een melding binnenkwam, maar dat de explosie dus al vier uur eerder had plaatsgevonden. Op foto's van een buurtbewoner is te zien dat er onder meer plafondplaten in de gemeenschappelijke ruimte kapot zijn gegaan. De buurtbewoner zegt dat agenten nu buurtonderzoek doen.

De politiewoordvoerder laat weten dat beide explosies in hetzelfde onderzoek worden meegenomen, omdat de ene explosie een paar minuten na de andere explosie plaatsvond.