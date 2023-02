Speld in hooiberg gevonden, Hoornse Lisa heeft nieuwe nier: "Het is echt een wonder!"

Het leek een lange en eindeloze zoektocht te worden naar een nierdonor voor de Hoornse Lisa Hoogeveen, maar dit weekend is alles in een stroomversnelling geraakt. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt Lisa gebeld dat er een perfecte match is gevonden, waarna ze zondag al geopereerd wordt. "Het is zó ongelooflijk! Zelfs de artsen stonden hiervan te kijken", vertelt ze aan WEEFF/NH Nieuws. "Ik ben blij dat ik zo snel geholpen kon worden."

Door het syndroom en de antistoffen die Lisa in haar lichaam heeft aangemaakt, wordt het een moeilijke opgave om een geschikte nierdonor te vinden. Ze plaatst een oproep , die bij talloze mensen gehoor vindt. Meer dan twintig personen, van familie tot onbekenden, onderzoeken of zij een match kunnen zijn. Maar helaas zonder resultaat.

Het leven van Lisa Hoogeveen uit Hoorn en haar familie staat sinds de zomer van 2021 op z'n kop. Ze blijkt getroffen te zijn door het Syndroom van Goodpasture, waardoor ze in korte tijd haar beide nierfuncties verliest. Ze wordt aangewezen op nierdialyse, en moet drie keer per week naar het ziekenhuis in Hoorn voor de behandeling.

Afgelopen vrijdag belt WEEFF/NH Nieuws met Lisa om haar te vragen naar de voortgang van de zoektocht. Ze vertelt dat er de afgelopen weken veel teleurstelling is geweest doordat er nog geen geschikte donor is gevonden, maar dat ze door de grote hoeveelheid aanmeldingen hoop blijft houden.

Hoe anders is de situatie een dag later: in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt Lisa gebeld door het Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC). Er blijkt een perfecte match voor haar te zijn. "Rond 4.15 uur belde de arts", vertelt Lisa. "Ik moest mij om 10.00 uur melden in Amsterdam. De nier kwam 's middags aan in het ziekenhuis. Die middag en avond werd het orgaan verder onderzocht, waaronder een kruisonderzoek dat liefst zes uur geduurd heeft. Na 22.00 uur 's avonds was dit alles afgerond."

De nier blijkt ook na alle onderzoeksresultaten geschikt te zijn, waardoor Lisa een dag later geopereerd wordt. Inmiddels verblijft ze op de verpleegafdeling van het ziekenhuis, waar ze de komende tien dagen moet verblijven om de voortgang te monitoren. Daarna mag ze weer naar huis.

Ongelooflijk snel gegaan

"Het is een rollercoaster geweest, de afgelopen weken", blikt Lisa terug. "Er was een kans van twee procent dat er een geschikte match zou zijn. Voor het weekend was het nog maar de vraag of er een match zou komen, en wanneer ze die zouden vinden. Het is zo ongelooflijk snel gegaan, dat zelfs de artsen ervan stonden te kijken. Ook zij vinden het fantastisch."

Lisa is blij met de relatief korte tijd die er tussen het bericht van het ziekenhuis en de operatie zat. "Daarom kon ik mij weinig zorgen maken. Ik was bang om geopereerd te worden, bang voor het onbekende. Maar ik ben er dit weekend toch relaxed ingegaan."

De nieuwe nier moet nog op gang komen, maar raakt al goed doorbloed en is bezig met het aanmaken van urine. Lisa heeft vertrouwen in een goede afloop. "Het eerste gedeelte is goed gegaan. Ik voel mij nu ook goed. Het is echt een wonder!"

Belang van orgaandonatie

Het feit dat er zo relatief snel een geschikte donor voor Lisa gevonden kon worden is voor haar aanleiding om het belang van orgaandonatie nogmaals onder de aandacht te brengen. Met het doneren van de nieren kon het leven van twee personen gered worden."Het laat zien dat het heel belangrijk is dat mensen zich opgeven voor orgaandonatie", zegt Lisa.