Hilversumse buurt doet opnieuw poging om zendmast Anna's Hoeve tegen te houden

Nadat de buurt geconfronteerd werd met het nieuws werd er een petitie gestart, maar dat mocht niet baten. De omgevingsvergunning werd toch verleend. Ook hierna gaat het volgens de bewoners mis. "Wij hebben meegedacht en vragen gesteld, maar daar is de gemeente niet inhoudelijk op ingegaan", zo legt Van Herk uit. "Wij willen namelijk wel echt constructief meedenken. Jaag het er nu niet doorheen. Vorig jaar heeft de gemeente bekend gemaakt dat een ontwerpbestemmingsplan Anna’s Hoeve in 2023 wordt voorbereid."

Dus roepen de bewoners elkaar op om bezwaar aan te tekenen tegen de komst van de zendmast. "De petitie werd al ruim 200 keer ondertekend, maar nu moeten de mensen bezwaar aantekenen. Dat kost slechts twee minuten."

Antenne op kazerne

Een voorbeeld waaruit zou blijken dat er te weinig met de suggesties van burgers is gedaan, is de optie om een antenne, dus niet een zendmast, op de brandweerkazerne te plaatsen. Uit vragen gesteld door verschillende politieke partijen in de raad blijkt dat de brandweer de antenne niet op hun dak wilde omdat dit het zogenoemde P2000-systeem zou verstoren en communicatie tussen hulpdiensten in het geding zou komen. "Maar bij een informatieavond werd weer gezegd dat kazernes met een antenne in andere gemeenten hier totaal geen last van hebben", legt Van Herk uit.

Daarom zou de buurt graag zien dat er met een onafhankelijk expert alsnog wordt gekeken naar een optie als die van de antenne op het dak van de kazerne. "Daarbij vind ik dat de burgemeester Gerhard van den Top als voorzitter van de Veiligheidsregio zich ook mag bemoeien met deze zaak, zeker als het P2000-systeem niet in het geding kan komen."

Gang van zaken

Volgens de bewoners zijn de stappen die hiertoe hebben geleid ook heel apart. In die vijf jaar heeft de telecomprovider Vodafone dus contact gehad met verschillende instanties als de brandweer en particuliere gebouweigenaren om te kijken of zij open stonden voor een antenne op hun dak of terrein. "Hierbij zijn de omwonenden helemaal niet betrokken", merkt Van Herk op.