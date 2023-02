Haarlemmers brengen weer hulpgoederen naar Oekraïne. “Meneer Poetin gooit alles plat”

"Je weet natuurlijk nooit wat die gek gaat doen. Het blijft een risico", zegt Ton Moolenaar terwijl hij de laatste spullen in een bus laadt. Het is maandagochtend vroeg en de hele buurt slaapt nog, maar Moolenaar maakt zich samen met reisgenoot Jaap Slot op om naar Oekraïne te gaan.

Op de terugweg nemen ze veertien vluchtelingen mee. "Er is een wachtrij", meldt Moolenaar daarover. Hij betreurt dat het nog steeds nodig is. Speculaties over een nieuwe Russische aanval op 24 februari de dag dat de oorlog een jaar bezig is, zorgt voor toegenomen angst bij de Oekraïense bevolking.