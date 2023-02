Een rondje 'Gluren bij de Buren': "Het heeft iets intiems"

"Welkom Bloemendaal", klinkt het met een flink accent. Het is de Oekraïense zanger/acteur Oleksiy Gorbunov die het roept. Hij is gevlucht voor de oorlog en verblijft nu in een tuinhuisje bij een Bloemendaals gezin. Het gezin opende afgelopen zondag net als 84 andere huishoudens in Haarlem en omgeving hun woonkamer voor het huiskamerfestival Gluren bij de Buren.

Gorbunov lijkt het erg naar zijn zin te hebben tijdens het optreden en heft zijn glas: "Proost amigo’s". De mensen in de woonkamer genieten zichtbaar van het optreden. "Dit is ook wel het probleem van het evenement: er is te veel leuks om heen te kunnen gaan. Eigenlijk moet het langer duren", redeneert een vrouw in het publiek. Onze verslaggever Maurice Blaauw is zondag naar drie huiskameroptredens geweest. Bekijk hieronder de reportage:

Een rondje 'Gluren bij de Buren' in Haarlem - NH Nieuws

Gluren bij de Buren kost niks, al wordt er wel om een vrijwillige donatie gevraagd. "Ik dacht de vorige keer dat die donaties voor mijzelf waren", lacht gastvrouw Pauline Wijders die haar huis in Haarlem-Noord heeft opengesteld. Nadat ze de spullen had teruggestuurd werd ze er door de organisatie op geattendeerd dat de donatiepot er niet bij zat. "Ik had allemaal bier gekocht en dacht dat het daarvoor was", verklaart Pauline het misverstand. Blijkbaar maakte het geld voor Pauline weinig uit en ontvangt ze dit jaar weer artiesten. "Ik vind het gewoon leuk om mensen mijn huis te laten zien en artiesten een podium te geven."

Florentien Mol staat in de woonkamer van Stephanie en Karel - Maurice Blaauw

Pauline is niet de enige die het vaker organiseert, zo vindt het al voor de zesde keer plaats in de Kastanjestraat bij Karel en Stephanie. "Het geeft aan het einde van de dag een voldaan gevoel", verklaart het stel hun beweegredenen. "Er komen heel veel buren. Na zo’n dag begroeten wij ook vaker mensen in de wijk. Wij kennen elkaar dan van Gluren bij de Buren, het is daardoor erg leuk."