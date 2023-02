Jonge Hilversummer (14) opgepakt voor neersteken leeftijdsgenoot

Sinds 2017 is in Nederland een toename te zien in geweld door jongeren. Veel burgemeesters willen een messenverbod voor minderjarigen. Het kabinet werkt aan een wet die de verkoop van bepaalde messen aan jongeren moet verbieden.



In het Gooi deden ze in 2021 mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Dat gebeurde omdat ook in 't Gooi te merken was dat het wapengebruik door jongeren toeneemt.