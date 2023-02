Werkgevers maken de balans op: past 'werken op afstand' nog binnen het bedrijf?

Voor de pandemie was het eigenlijk ondenkbaar, maar inmiddels maken veel werknemers er gulzig gebruik van: werken op afstand. Zo zetten Amsterdammers het onder andere in om vanuit het buitenland te werken. Maar nu 'werken op afstand' niet essentieel meer is, zijn niet alle werkgevers nog even tevreden over deze ontwikkeling. "Ze vragen zich af, past het nog binnen onze organisatie en hoe richten we ons daar op in", vertelt arbeidsexpert Bas van de Haterd.

Of 'werken op afstand' nog binnen het bedrijf past, was voor ondernemer Jeroen Goeman Borgesius een makkelijk te beantwoorden vraag. Het thuiswerken beviel hem en de werknemers van zijn bedrijf PR-Dashboard zo goed, dat hij besloot zijn kantoorpand in de binnenstad op te zeggen: "Ik merk nu dat mensen goed hun dag kunnen indelen en misschien wel beter werken dan op kantoor, omdat ze kunnen werken wanneer het hun uitkomt."

Volgens Goeman Borgesius werkt dit voor hen zo goed omdat ze voor het werk geen fysiek contact nodig hebben. "Ons werk kan op afstand worden gedaan. Wij hebben de mazzel dat we niet veel apparatuur nodig hebben. Als je veel jonge mensen hebt is het denk ik moeilijker, maar wij kennen elkaar al."

Bij PR-Dashboard missen ze de momenten bij het koffieapparaat niet, maar om toch contact te houden, lunchen ze één keer per week met elkaar. "Een pand in de binnenstad is duur, met het geld dat we uitsparen betalen we deze lunch en organiseren we activiteiten met onze klanten."

Geven en nemen

Hoe bedrijven 'werken op afstand' inzetten heeft met hun bedrijfscultuur, maar ook met de krappe arbeidsmarkt - en daarmee met het eisenpakket van de werknemer - te maken, vertelt arbeidsexpert Bas van de Haterd: "Vooral mensen met kinderen willen flexibiliteit. Je ziet dat jongeren behoefte hebben om naar hun werk te gaan. Ouderen is een mixed bunch. Aantal zeggen, thuis werk je niet, maar een aantal zeggen juist ook, thuis kan ik goed concentratiewerk doen."

Ook Van den Broek heeft gemerkt dat zijn werknemers behoefte hebben aan vrijheid en flexibiliteit. Om aantrekkelijk te blijven, schaafden de leidinggevenden de afgelopen tijd aan een nieuw protocol. "We hebben gekeken wat ze willen en wat hebben we geleerd van deze tijd. Corona heeft versnelling gegeven in onze gedachtegang over remote werken. Daarom hebben we gezegd, je mag 15 dagen per jaar vanuit het buitenland werken."

Ook Goeman Borgesius snapt dat het thuiswerken een keerzijde heeft. "Je vraagt heel veel als je mensen thuis laat werken. Als je vraagt, mag mijn strijkplank bij jou in het kantoor staan, zou dat niet worden geaccepteerd. Dus het is heel bijzonder dat iedereen heeft geaccepteerd dat hun kantoor in een deel van hun woning staat."