Oppermachtige meerkamper Rik Taam verovert Nederlands kampioenschap

Rik Taam heeft vandaag voor de tweede keer in zijn carrière de Nederlandse titel meerkamp bij de NK indoor gewonnen. De atleet uit De Rijp was, net als in 2021, te sterk voor de andere deelnemers in Apeldoorn: 6.053 punten. Sven Jansons (5.721 punten) en Sven Roosen (5.703 punten) volgden op ruime afstand.