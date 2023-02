Attractief duel levert het Amsterdamse Lebo de volle buit op tegen directe concurrent

Lebo kende een slechte start in de kampioenspoule met verliespartijen tegen FC Eindhoven en FC Marlène. En tegenstander Tigers Roermond versloeg vorige week nog vrij verrassend regerend landskampioen Hovocubo. De ploeg van Zaid el Morabiti was dus gewaarschuwd.

Eigen doelpunt

Al vroeg in de wedstrijd lieten de Amsterdammers duidelijk merken dat er weinig te halen viel in sporthal Calvijn. Via Lotfi Attahiri kwam Lebo op voorsprong en Omar Tissoudali verdubbelde even later de voorsprong naar 2-0. Toch kwamen de bezoekers via een eigen doelpunt van Lebo-speler Redouan el Bousklaoui weer terug in de wedstrijd.

