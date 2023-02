Amsterdamse wildplasser vlucht voor handhavers en wordt aangereden

Een man is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Amsterdam, nadat hij kort daarvoor door handhavers werd aangesproken wegens wildplassen.

Rond 8.00 uur werd de man vlakbij de Blauwbrug door handhavers aangesproken voor wildplassen. De man vluchtte weg en liep bij de Amstel tegen een auto op.

Na de aanrijding was de man kort buiten bewustzijn. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De man is gewond afgevoerd met een ambulance. Hij verkeert volgens de politie niet in levensgevaar.

Het is niet duidelijk of de man een boete voor wildplassen krijgt.