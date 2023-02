Hilversumse rekenkamer neemt woningbouwplannen onder de loep

Huizen bouwen is hard nodig, zo stelt de gemeente, want de druk op de woningmarkt is ook in Hilversum groot. Er komen steeds meer Hilversummers bij, maar het aantal beschikbare huizen is schaars. Een huis kopen of huren is dus niet makkelijk.

De prijzen van koopwoningen zijn hoog en stijgen snel. Op de huurmarkt zijn er lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, van middeldure huurwoningen is onvoldoende aanbod.

Huizen bouwen

Hilversum wil de druk op de woningmarkt wat verlichten door de komende jaren huizen te gaan bouwen. Zo'n anderhalf jaar geleden werd vastgelegd dat er tot aan 2030 zo'n 3.000 extra huizen gebouwd moeten worden.

De rekenkamer wil nu gaan kijken hoe dat dan gebeurt of moet gaan gebeuren. De komende tijd moet duidelijk worden wat de plannen nou precies zijn en hoe de gemeente er voor gaat zorgen dat de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

Daarnaast wordt er gekeken naar verschillende samenwerkingsverbanden van de gemeente. Hilversum werkt als het gaat om het aanpakken van de druk op de woningmarkt samen met de Gooise regiogemeenten en de Metropoolregio Amsterdam. De rekenkamer wil weten welke afspraken er zijn en wat dat oplevert.

De resultaten worden over een paar maanden verwacht.