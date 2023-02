Drie gewonden en auto in de kreukels na crash met splinternieuwe auto in Slootdorp

Een automobilist en twee inzittenden hebben gisteravond een flinke klapper gemaakt aan de Schelpenbolweg in Slootdorp. De auto raakte van de weg, botste tegen meerdere bomen en kwam een stuk verderop tot stilstand. De drie mensen in de auto zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Ongeluk in Slootdorp - GLOCALmedia

De bestuurder had de auto, een Audi A8, pas nieuw en was een testritje aan het maken met vrienden, toen het misging. Hij zou in een slip zijn geraakt, waarna de auto meerdere bomen raakte. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken.

Wijkagent Bas Dirkmaat laat via Twitter weten dat er drie mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. "De auto raakte van de weg, pakte twee bomen mee", schrijft hij.

De weg was gisteravond enige tijd afgesloten zodat verkeersongelukkenanalyse van de politie onderzoek kon doen naar het ongeval.