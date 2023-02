Wim Jonk: "Gevoel dat we gingen winnen, tot de rode kaart"

Het eindigde in 1-1 tussen FC Volendam en AZ, maar er had meer ingezeten voor de Palingboeren. Dat beaamde trainer Wim Jonk na afloop. "Je voelt dat je gaat winnen, maar die rode kaart van Gaetano Oristanio maakt het even anders. Gelukkig kregen we na de 1-1 niet nog een goal om de oren."

Een 'trotse' Wim Jonk na afloop van de 1-1 tegen AZ - NH Sport / Edward Dekker

Jonk spreekt van een 'aparte' tweede helft. "Je komt verdiend op 1-0 en je voelt dat je gaat winnen. Door de rode kaart van Gaetano Oristanio liep het net even anders. Het werd snel 1-1 en dan ga je toch de scenario's af in je hoofd. Gelukkig kregen we na de gelijkmaker niet nog een goal om de oren." De trainer van Volendam was enorm 'trots' op zijn ploeg. "Ik heb de jongens een groot compliment gegeven. Ze speelden echt goed voetbal en het is fijn dat je nog een punt overhoudt. Dat geeft moed voor de komende wedstrijd."

Derry Jonk Murkin ging bij de gelijkmaker van Jens Odgaard opzichtig in de fout. Hij verspeelde de bal, waardoor de aanvaller raak schoot. "Ik had die bal beter moeten verwerken. Door mijn fout valt de goal, anders hadden we deze wedstrijd gewonnen. Daar ben ik nog wel even ziek van." Tekst gaat verder onder de video

Derry John Murkin is 'extra ziek' na blunder bij de gelijkmaker - NH Sport / Edward Dekker

"We speelden in de eerste helft goed compact en zij kwamen er niet doorheen", zag Murkin. "Dat hebben we aardig doorgetrokken na de rust, maar na de rode kaart kwamen ze er wat makkelijker doorheen. Gelukkig hebben we daarna als team verdedigd en een goed punt gehaald." FC Volendam blijft na het gelijkspel steken op de vijftiende plek. FC Twente is volgende week de tegenstander van de Palingboeren.