Gewonde bij grote brand met veel rook in Zaandams flatgebouw

In een flatgebouw aan de Cort van der Lindenstraat in Zaandam is aan het begin van de avond brand uitgebroken. De brand is inmiddels onder controle. Volgens de veiligheidsregio is er iemand naar het ziekenhuis gebracht.

Inter Visual Studio / Sander Disselköter

De brandweer laat via Twitter weten dat het om een uitslaande brand gaat. Het lijkt verder nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Omliggende woningen zijn volgens de veiligheidsregio ontruimd, het is nog niet duidelijk wanneer zij weer naar huis mogen. Een getuige meldt aan NH Nieuws dat het publiek op afstand gehouden wordt. Het is niet duidelijk of de gewonde een bewoner van het huis is. Op foto's is te zien dat de woning aanzienlijke schade heeft.

Inter Visual Studio / Sander Disselköter