Films uit de hele stad te zien tijdens buurtfilmfestival: "Echt verhalen uit de wijken"

De ene film gaat over de troep bij het Sarphatipark, de ander over de buurttuintjes in Zuidoost. Ook is het harmonieorkest uit Tuindorp het onderwerp van een van de films. "Die vond ik het mooist", zegt een bezoeker. Een ander: "Ik kan me eigenlijk geen ander festival voorstellen dat zo ontzettend de wijken in gaat en verhalen vertelt van mensen, met mensen, door mensen."





Het is de zevende editie van het festival. Gedurende het jaar kon iedereen zijn film insturen, van hobbyfilmers tot professionals. De beste films worden aan het eind van dag beloond met een prijs, een juryprijs en een publieksprijs.