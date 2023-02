Tientallen kattenliefhebbers verzamelen zich voor grootste kattenshow

Zeker 32 rassen zijn aanwezig in de Vanzantenhal, waar het evenement wordt gehouden. "Dit is een Maine Coon, die heet Flynn", zegt een van de deelnemers. De baasjes hebben allemaal een eigen 'kattenhuis' voor elke viervoeter. "Het is namelijk verboden dat de katten zelf gaan rondlopen", vertelt Cussee.

Competitie

Volgens Gea Cussee, vrijwilliger bij stichting Mundikat, zijn de deelnemende baasjes heel fanatiek. "Het is een competitie. Mensen vinden vaak hun eigen kat het mooist. Het gebeurt dan nog wel eens dat mensen het niet eens zijn met de winnende beoordeling van de keurmeester. Dan is er nog wel eens venijnigheid op Facebook."

Maar bovenal komen deelnemers voor de gezelligheid. "Sinds wij onze kat hebben aangeschaft ging er een wereld voor ons open. We waren zo groen als gras, we hadden geen idee. Maar nu hebben we allemaal kattenvrienden erbij. Ik ben trots op mijn kat, maar we komen vooral voor de gezelligheid. Met de kattenvrienden eten we samen en zitten we in hotels in de steden als er een show is. We pakken nu iedere maand wel een show, daar kijken we altijd heel erg naar uit."