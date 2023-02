Liveblog: Noord-Hollandse derby begonnen: 0-0, Irene Schouten onttroond op 3.000 meter

Tallon Griekspoor heeft het Nederlands team op voorsprong gezet in de Davis Cup. De tennisser uit Nieuw-Vennep was na drie sets te sterk voor de Slowaak Lukás Klein: 7-6, 2-6 en 6-4. Tim van Rijthoven is volgende Nederlander, die aan de bak mag.

Nederland strijdt tegen Slowakije om zich te plaatsen voor een plek in de groepsfase van de Davis Cup Finals. Amstelvener Botic van de Zandschulp doet niet mee, hij kampt met een blessure.