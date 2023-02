Liveblog: Aftellen naar FC Volendam - AZ, Irene Schouten onttroond op 3.000 meter

Irene Schouten was tot vrij recent niet te kloppen op 'haar' 3.000 meter. De laatste maanden verandert niet alles meer in goud en dat bleek vandaag ook. De schaatsster uit Hoogkarspel pakte brons op de NK afstanden bij de 3.000 meter.

Ze won in 2021 en 2022 wel de drie kilometer. Antoinette Rijpma-de Jong (goud) en Joy Beune (zilver) bleven Schouten voor. Het was haar eerste wedstrijd na een lange winterstop. Ze had eerder al de NK allround laten schieten, waardoor ze ontbrak op de EK in Hamar. Schouten doet morgen mee aan de 5.000 meter in Heerenveen.