Gemeente Laren start met buurtgezinnen: “Aandacht en liefde voor het kind”

De steun die ze kunnen krijgen varieert per gezin en de behoefte vanuit het vraaggezin. “Het vraag-gezin is het gezin dat de steun nodig heeft”, vertelt Heleen Zomers. "Over het algemeen draait het kind gewoon mee in het andere gezin, dus je hoeft als steungezin niet alles uit de kast te halen om het kind te vermaken. Het is gewoon meedraaien en het gaat om de extra aandacht en liefde wat je het kind geeft."

"Qua frequentie kun je denken aan een wekelijkse speelmiddag of een dag in het weekend. In de loop van de tijd verandert dit nog wel eens. Als beide gezinnen het leuk vinden kan het kind af en toe een nachtje logeren bij het steungezin. Of het steungezin stuurt een appje in het weekend met ‘Hey, wij gaan dit weekend wandelen of naar het strand, heeft hij of zij zin om mee te gaan?’"

Match

Voordat de gezinnen aan elkaar worden verbonden, zit er nog een zorgvuldig traject aan vast. "Van tevoren spreken de gezinnen hun wensen over er en weer uit. Ik ga bijvoorbeeld op kennismakingsgesprek bij beide gezinnen apart."

"Dit gebeurt minimaal twee keer om te kijken naar de verwachtingen van de hulp wat wordt gegeven. Zo kom ik erachter welk gezin nou bij een ander gezin past. Op het moment dat ik denk dat er een match is brengen wij de gezinnen samen en dan gaan wij over en weer uitspreken wat de verwachtingen zijn. Het is vaak zo dat een gezin overbelast is en af en toe het kind wat extra tijd en aandacht gunnen in een ander gezin. Mocht er nou wel een probleem zijn, dan kunnen zij dat bij mij kwijt en probeer ik het als tussenpersoon op te lossen."

Pilot

Vorig jaar is de pilot al in Blaricum en Eemnes van start gegaan. “Ik heb al hele mooie koppelingen mogen maken. Er zijn gezinnen die steun nodig hebben, maar dat is niet altijd bekend. Het is aan mij om die gezinnen boven water te halen, in samenwerking met andere partijen vanuit de gemeente. Dat kunnen scholen zijn, huisartsen of via de gemeente. Die mensen signaleren dat dit wellicht gezinnen zijn die informele burenhulp nodig hebben en dan bereiken ze mij."

"Het is fijn dat Laren nu ook hieraan meedoet want dan kunnen wij heel de BEL-gemeente helpen. En ook over en weer uit de dorpen de gezinnen kunnen matchen. Soms een gezin uit Blaricum aan een gezin uit Laren. De vraag-gezinnen komen uit de drie gemeentes, maar de steungezinnen komen ook uit bijvoorbeeld Hilversum of Bussum.”

De coördinator blijft in de twee jaar verbonden aan de gezinnen. Elk half jaar is er een evaluatiemoment en dan komen eventuele problemen naar boven. De gezinnen kunnen altijd contact opnemen als er urgente zaken spelen.

Luister het hele interview met Heleen Zomers via deze link.