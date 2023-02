Trimsalon moet maatregelen nemen tegen overlast van 'jankende en blaffende' honden

Een dierenwinkel met hondentrimsalon in Amsterdam-Zuid moet van de rechter maatregelen nemen tegen het geluidsoverlast die de buren ervaren. Ook moet de eigenaar 1000 euro per jaar dat de overlast plaatsvond betalen aan de buren vanwege 'gederfd woongenot'. In totaal gaat het om drie jaar.

De trimsalon zit op de begane grond, onder de woonkamer en naast een slaapkamer van de buren. Zes dagen per week is de zaak open en kunnen hondeneigenaren hun honden afgeven voor een knip- en wasbeurt.

De zaak zit al lang in het pand, maar sinds de verplaatsing van de trimsalon in 2020 ervaren de buren last van het 'gejank en geblaf' van de honden en het geluid van de machines. De winkeleigenaar zou ook al hebben toegezegd aan de buren om isolatie aan te brengen, maar kwam die afspraak niet na. Op de rechtszaak zei de eigenaar dat bleek dat zijn plafond al geïsoleerd was.

Vanwege de aanhoudende overlast lieten de buren onderzoek doen naar het geluid, daaruit kwam naar voren dat er meerdere overschrijdingen van de norm werden gemeten. Zo werden er af en toe pieken van 70 decibel gemeten, waar dat maximaal maar 55 decibel mag zijn. Tijdens de zaak gaf de eigenaar aan dat de buren de geluiden ook moeten dulden, omdat ze nu eenmaal in de stad wonen en omdat de trimsalon er al was voor dat zij er kwamen wonen.

De rechter ging niet mee in de uitspraken van de eigenaar en is van mening dat toen de trimsalon werd verplaatst er al maatregelen hadden moeten worden genomen. Dat moet de eigenaar nu alsnog doen. Wat voor maatregelen de winkeleigenaar moet nemen, mag hij van de rechter zelf bepalen. Zo mag hij de salon beter isoleren of deze verplaatsen. In totaal krijgt hij daar drie maanden de tijd voor. Doet hij dat niet dan moet hij een boete betalen van 500 euro per dag, met een maximum van 20.000 euro.