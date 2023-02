Mike Snoei trots op Plet in zege tegen oude club: "Blij dat het vuurtje nog brandt"

Mike Snoei sprong een gat in de lucht na de winnende treffer van Jonathan Mulder. De trainer van Telstar boekte dankzij de 0-1 van de vleugelaanvaller een zeer welkome overwinning op zijn oude werkgever De Graafschap. "Natuurlijk is het top om te winnen van je oude ploeg."

Mike Snoei: "Altijd top om te winnen van je oude club" - NH Sport/Frank van der Meijden

Het was twintig maanden geleden dat Snoei voor het laatst op De Vijverberg was voor een wedstrijd. "Ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad. Mijn familie zat op de tribune. Het was een speciale dag", vertelt Snoei na afloop van het duel. "Mijn spelers hebben de hele week last van mij gehad. Soms ben ik te ver gegaan om uit te leggen waarom ik hier zo graag wilde winnen. Ik ben nu zestig, maar ik ben blij dat het vuurtje bij mij nog brandt."

"Trainer! Als je me nou wisselt, vergeef ik je het nooit meer" Telstar-trainer Mike Snoei

Snoei was uiteraard zeer content met de werklust van zijn ploeg die bleef strijden voor elke meter. "Tom Overtoom speelde waanzinnig goed. Maar dan doen we ook anderen te kort. Glynor Plet was geweldig. Hij zei: "Trainer! Als je me nou wisselt, vergeef ik je het nooit meer." Normaal wissel ik Glynor altijd een kwartier voor tijd, maar die hebben we nu lekker laten staan. Ik was trots op mijn aanvoerder." Tekst gaat verder onder de video.

Mike Snoei: "Glynor Plet wilde niet gewisseld worden" - NH Sport/Frank van der Meijden

Jonathan Mulder was bij Telstar de gevierde man. De vleugelverdediger kwam een kwartier voor tijd in het veld en scoorde tien minuten later de winnende treffer. "Het voelt goed. Mijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Ik ben vooral blij dat we door mijn doelpunt hebben kunnen winnen", aldus Mulder. Bekijk hieronder de reactie van Jonathan Mulder na zijn winnende doelpunt.

Jonathan Mulder maakte de winnende goal tegen De Graafschap - NH Sport/Frank van der Meijden

Lees ook Jonathan Mulder helpt Telstar met late treffer aan volle buit tegen De Graafschap