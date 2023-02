Door Wikipediaman Lars leert heel Nederland over Den Helder

Lars van der Heide schrijft al ruim tien jaar op Wikipedia over zijn stad: Den Helder. De 29-jarige student Ruimtelijke Ordening voegde al honderden keren nieuwe informatie toe. Dat deed hij zo vaak en zo goed dat het artikel over de stad behoort tot de 360 zogenoemde ‘etalageartikelen’, dat zijn de beste artikelen geselecteerd uit ruim twee miljoen Nederlandse Wikipediapagina's.

Na meerdere bijdragen te hebben geleverd aan pagina’s over sport en muziek richtte Van der Heide zich vervolgens op Den Helder. De afgelopen tien jaar groeide die pagina uit tot een grote bron van informatie: politiek, historie, cultuur en kunst, het staat er allemaal op.

Van bekend persoon tot kunstwerk

Naast de hoofdpagina over de stad startte Van der Heide meerdere aanverwante pagina’s, zoals over Willemsoord, de Woningstichting, het Mariëndal en over bekende personen uit Den Helder, zoals Jorina Baars en Jan in ’t Velt. Daarnaast houdt hij een lijst bij van alle kunstwerken in de openbare ruimte en alle beelden die er ooit hebben gestaan.

Inmiddels staan er tientallen werken in die lijst. Om foto's van die kunstwerken te maken, doorkruist hij de hele gemeente op de fiets en met de auto. Van der Heide is meerdere uren per week bezig met zijn Wikipedia werk, al wil zijn aandacht ervoor nog wel eens wisselen.

Kennis delen en controleren

Naast het toevoegen van informatie en het creëren van nieuwe pagina’s, houdt Van der Heide ook bij wat er door anderen wordt toegevoegd. Dat doet hij vooral bij de pagina’s waar hij zelf een handje in heeft.

De informatie op Wikipedia is het resultaat van een collectieve inzet, dus hij nodigt iedereen vooral uit om ook hun kennis te delen. Echter, de informatie moet uiteraard wel juist zijn.