Politie doet hele dag sporenonderzoek in straat op Sporenburg

De politie heeft vandaag de hele dag onderzoek gedaan in een woning aan de J.F. Van Hengelstraat op Sporenburg. Een woordvoerder van de politie wil nog niets kwijt over de reden.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Politieonderzoek J.F. Van Hengelstraat Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Rond 9.00 uur vanmorgen kwamen er meerdere busjes van de Forensische Opsporing in de straat. Ook werd er een politiecontainer neergezet.

"De busjes plus de container staan er nog steeds", liet een bewoner rond 18.00 uur weten. "De politie is vandaag ook langs woningen geweest om camerabeelden veilig te stellen."

De politiewoordvoerder bevestigt dat er inderdaad een rechercheteam met de zaak bezig is, maar meer informatie kan ze niet geven. "Het is een lopend onderzoek, ik kan er verder niets over zeggen."

De rechercheurs zijn wel rond 18.30 uur vertrokken, maar de politiecontainer staat nog wel in de straat. Mogelijk kan de politie later deze week meer over de zaak zeggen.