Strandtenten Zandvoort komen weer tevoorschijn "Bouw gaat erg snel"

"Het is even wennen, maar je verleert het nooit hoor", lacht strandtent eigenaar Bas Lemmens. Tijdens de coronapandemie mochten de strandtenten in de winter blijven staan, dat de tenten nu weer opgebouwd moeten worden is voor sommige eigenaren nog even wennen.

Voor Lemmens is het extra wennen omdat zijn tent in 2020 afbranden. “De nieuwe bouwt snel op, het begint nu toch wel te kriebelen. Hij hoopt open te gaan op 17 februari, “als dat niet lukt in ieder geval voor 24 februari.

Personeel

In alle branches is het op dit moment lastig personeel vinden. “Ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt, het is in het begin vaak krap maar verderop in het seizoen komt het wel goed”, aldus Lemmens. Die ook vermeld dat keukenpersoneel momenteel het meest schaarst is.