Voormalig rector magnificus Universiteit Leiden doet onderzoek na melding door UvA-docent

Stolker zal als hoofd van een 'externe en onafhankelijke commissie' stukken en correspondentie bestuderen en spreken met Buijs, betrokken leidinggevenden, medewerkers , studenten en (delegaties van) de facultaire studenten- en ondernemingsraad. Er moet onder meer een antwoord komen op de vraag of er inderdaad 'ernstige institutionele misstanden' zijn waardoor de academische vrijheid en kwaliteit van onderwijs en onderzoek bedreigd worden.

Wokeness

Verder gaat Stolker zich over de begrippen 'academische vrijheid en 'wokeness'. Hierbij wordt gekeken naar het onderwijs en onderzoek binnen de Faculteit Maatschappij & Gedrag van de UvA en neemt de commissie 'onder meer de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018), en de kernwaarden en de gedragscode van de UvA mee'.

"De UvA staat voor academische vrijheid: de ruimte voor wetenschappers om kennis te vergaren, vrijelijk te bespreken en zonder belemmeringen te verspreiden”, zegt Peter-Paul Verbeek, rector magnificus van de UvA. "Het is het wezen van de universiteit, de ruimte om over bestaande en nieuwe kennis te debatteren, ook als dat lastig is."

Tevreden

Andere leden van de commissie zijn Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Berteke Waaldijk (hoogleraar Taal- en cultuurstudies aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht). Buijs laat via Twitter weten tevreden te zijn. "Complimenten aan het College van Bestuur van de UvA." De wetenschapper schreef zo'n twee weken geleden een opiniestuk over de cultuur op zijn universiteit. Hij gaf daarna aan dat hij zich niet meer veilig voelde op de universiteit en zich had ziek gemeld.

Eind juni wordt het rapport van de commissie verwacht.