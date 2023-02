Santpoort-Zuid meest gewaardeerde station van Noord-Holland, Overveen zakt in ranking

Station Overveen staat op de landelijke lijst op de negentiende plek. Vorig jaar stond het op nummer één. Die daling heeft volgens Elvira van der Vis, NS-woordvoerder regio Noord-Holland, niks te maken met station Overveen zelf.

"Overveen staat nog steeds heel hoog, in de top twintig, dus dat is nog steeds heel mooi. Enkele van de hogere stations zijn wel verbeterd, dus dat zie je ook terug in de cijfers. Verder kunnen we niet precies aanduiden waar de daling van Overveen aan ligt", legt ze uit.

Mening van de reiziger

De belevingsmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door I & O Research in opdracht van NS en ProRail en wordt jaarlijks in februari gepubliceerd. "Het is een belevingsmonitor, dus dat gaat echt om de mening van de reiziger. Vinden zij het fijn verblijven op het station? Zijn er goede voorzieningen? Wat vinden mensen van de sfeer en omgeving?"

Volgens Van der Vis hebben heel veel facetten invloed hebben op hoe een station gewaardeerd wordt. "Den Helder Zuid is het minst gewaardeerde station, daar sta je als reiziger bijvoorbeeld vaak in de kou. Het heeft ook niet zo'n mooi uiterlijk, dat speelt allemaal mee," besluit ze.