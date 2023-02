Jacques Meijer (88) fotografeert vanachter de rollator: "Met mijn mobiel, want een camera vasthouden lukt niet meer"

In het huis van Jacques en zijn vrouw Yvonne staan twee rollators binnen handbereik. Zonder zijn ze onthand. En het is ook een uitstekend dienblad voor de kopjes koffie met koek. Het idee om foto's te gaan maken van achter de rollator kreeg Jacques toen hij bij het winkelcentrum op straat een ijslepeltje zag liggen en dat fotografeerde.

Sindsdien maakt hij foto's met altijd zijn rollator op de voorgrond. Hij heeft er inmiddels 70 gemaakt. "Met de rollator in de auto kunnen we overal komen. Zo heb ik foto's van Oostende, Den Haag, Amsterdam en Thorn. Maar ook van hier thuis of in de buurt."

Schaamte

Sommige mensen vinden het vreselijk om een rollator te gebruiken. "Ik weet van een stel - al overleden - waarvan de vrouw absoluut geen rollator in huis wilde hebben. Haar man mocht er geen. Dat liep niet goed af."

Jacques schaamt zich er niet voor en ziet het als een noodzakelijk kwaad. "Ik vind het ook niet leuk, maar ik heb ook wat medische dingetjes gehad en ik wil niet pats boem op straat komen te liggen."