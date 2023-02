Verdachte autokraker opgepakt in Hoofddorp, maar familie Hoogkamer nog met lege handen

Dankzij een melding van een alerte getuige is in de nacht van woensdag op donderdag in Hoofddorp een verdachte autokraker opgepakt. Pauline Hoogkamer hoopt dat bij de verdachte ook haar spullen worden aangetroffen, want sinds haar BMW afgelopen week werd leeggeroofd, zit de Hoofddorpse met een gigantische schadepost. "We zijn onthutst, verbouwereerd en intens verdrietig."

Nadat hij is opgepakt, zet de politie de wijk af en probeert onder andere met een politiehond ook de tweede verdachte te vinden. Die wordt niet meer aangetroffen. Wel wordt in een tuin nog een tas met daarin nog een auto-onderdeel aangetroffen.

Een van de verdachten springt van het dak en gaat er vandoor. Met de politie op zijn hielen gooit hij een zak weg, waarin - zo zal later blijken - auto-onderdelen 'van een Duits merk' zitten. Het mag niet baten, want even later wordt hij alsnog aangehouden.

"Alleen zo'n headunit kost al vierduizend euro", vertelt Pauline, "en in totaal hebben we 16.000 euro schade." Hoewel ze all-risk verzekerd zijn, is het nog maar de vraag of ze de schade vergoed krijgen. "Het alarmsysteem van iedere auto moet eens in de drie jaar een nieuw certificaat krijgen, maar hoe dit bij ons zit moet nog worden onderzocht."

Pauline en haar man hebben aangifte gedaan, wat de politie alle gedupeerden aanraadt. "En nadat ik gisteren las dat iemand was aangehouden, heb ik gebeld en gevraagd of ze onze spullen ook hebben gevonden. Maar ze konden alleen zeggen dat ze een onderzoek zijn gestart."

Bij de garage

Ook bij de garage zijn ze er druk mee. "Bij mijn garage was geen capaciteit omdat ze die dag vijftien opengebroken auto's waren binnengekomen", vertelt Pauline. "Er was flink huisgehouden in Hoofddorp en omgeving, werd me verteld. Niet alleen BMW's, maar ook Audi's."

Navraag bij de betreffende garage leert dat er bij hen in ieder geval geen sprake is van een piek. "Er komen altijd veel opengebroken auto's binnen", vertelt een werkplaatsmedewerker. Wel valt het op dat in bepaalde periodes in specifieke gebieden veel auto's worden opengebroken. "De ene keer is het Hoofddorp, dan weer Velsen en dan weer Santpoort."

