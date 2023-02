Wethouder wil opvang asielzoekers in cruiseschip met halfjaar verlengen

Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Groot Wassink stelt ook voor om er twee keer 250 asielzoekers extra op te vangen, waarmee het in totaal dus om 1500 plekken gaat.

Geen ideale oplossing

"Het college van Burgemeester en Wethouders blijft van mening dat de opvang op de MS Galaxy geen ideale oplossing is", stelt Groot Wassink. "Toch is het op dit moment een veel beter alternatief voor een inhumane vorm van opvang in tentenkampen of buitenslapers bij de aanmeldlocatie in Ter Apel."

Volgens Groot Wassink verloopt de opvang zeer voorspoedig. "De sfeer op het schip is rustig en gemoedelijk. De samenwerking tussen partners is goed." Dagbesteding, sport en school zouden op orde zijn. De komende tijd ligt de focus op werk en een beroepsopleiding.

Er hebben wel incidenten plaatsgevonden, maar vergeleken met andere opvanglocaties is het aantal volgens het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) 'heel laag'. Eind vorig jaar noemde Groot Wassink de opvang wel 'geen ideale locatie voor kinderen', omdat zij door de vele smalle ruimtes, lange gangen en trappen, kunnen gaan ronddwalen.

Verzoek

Staatssecretaris Eric van der Burg vroeg burgemeesters gisteren om noodopvanglocaties langer open te laten blijven. Groot Wassink schrijft dat de gemeente al in januari een verzoek van Van der Burg kreeg om het cruiseschip zes maanden langer te laten liggen en het aantal plekken te verhogen naar 1500.

Het cruiseschip kwam eind september aan. Sinds oktober worden er duizend asielzoekers opgevangen. De opvang zou in ieder geval een halfjaar duren. Het is nu dus de bedoeling dat het cruiseschip tot 4 oktober 2023 blijft, maar er moet nog wel een aantal vergunningen aangevraagd worden.