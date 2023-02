Gewonde bij steekpartij in Venserpolder

Bij een steekpartij op de Andersensingel in Venserpolder is vanmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Rond 16.00 uur werden er meerdere ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd. Het traumateam is door agenten vanaf de landingsplek van de helikopter naar het slachtoffer gebracht.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er nog niemand opgepakt is. Het slachtoffer werd op straat aangetroffen, maar het is niet bekend of hij daar ook neergestoken is of dat dat ergens anders gebeurd is.

De omgeving is door de politie ruim afgezet.