Provincie neemt extra maatregelen bij omleiding tijdens werkzaamheden A.C. de Graafweg

Er komen extra maatregelen om overlast van extra (vracht)verkeer op de Spanbroekerweg en de Westerstraat in de gemeente Opmeer tegen te gaan. Door wegwerkzaamheden aan de A.C. de Graafweg is het daar nu drukker, rijden automobilisten te hard en leidt het tot gevaarlijke situaties.

Buurtbewoners klagen sinds de afsluiting van de weg over overlast. Met name van vrachtverkeer. De Dorpsraad pleitte daarom al voor een parkeerverbod op de Spanbroekerweg, om de doorstroming te verbeteren.

De komende weken wordt de situatie op de omleidingsroutes nauwlettend in de gaten gehouden. Met tellingen, eigen observaties van de instanties en meldingen van buurtbewoners. Mocht de situatie er om vragen, dan kunnen de maatregelen aangepast of aangevuld worden.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]