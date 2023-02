Oekraïense Tanya: "'Hoe gaat het met je?', kan ik moeilijk beantwoorden. Het is pijnlijk"

Tanya Prystenska komt uit het oosten van Oekraïne. Het grootste deel van haar leven bracht ze door in Kiev. Samen met haar dochter vluchtte ze vorig jaar maart naar Nederland en woont nu in de opvang in Andijk. Haar ouders zijn nog daar. Haar leven verscheurd door gemengde gevoelens.

Het is stil op de ochtend op de opvanglocatie. Vandaag past ze op op een zoontje van een vriendin die ziek thuis is en niet naar school kan. Driekwart van de mensen is naar werk, en de ruim dertig kinderen die er zitten zijn naar school. Tanya zit achter haar laptop, ze volgt een online opleiding online marketing. In tussentijd probeert ze een beetje te werken in het plaatselijke café in de keuken. En helpt ze haar medebewoners. "Er woont hier een oudere man met hartproblemen, bij hem ga ik nu af en toe schoonmaken omdat hij dat zelf niet meer kan." Andijk heeft ze inmiddels omarmd. Hoewel ze eerst liever naar Engeland of een grotere stad als Amsterdam zou zijn gegaan. Daar zijn meer kansen. "Ik voel me nu veilig hier. Het is een mooie plek. En ik heb zelfs wat werk gevonden."

Met haar ouders zijn in Oekraïne, heeft ze dagelijks contact. Maar veel gesproken over de ontwikkelingen daar, wordt er niet. "Mijn vader werkt op de ambulance. Mijn oorspronkelijke woonplaats wordt elke dag gebombardeerd. Het is heel moeilijk en pijnlijk voor ons. Als ik hem ernaar vraag, dan zegt hij dat het goed gaat. Maar ik voel en hoor aan zijn stem dat het anders zit." De vraag 'hoe gaat het met je?' is voor Tanya dan ook moeilijk te beantwoorden. "Aan de ene kant ben ik heel blij, want ik heb het meest belangrijke om mij heen: mijn dochter. Ze woont met mij. En er zijn hier heel veel aardige mensen. Ik heb veel gehuild, ik kon niet voorstellen na dag in dag uit in mijn eigen woonplaats geleefd te hebben, ik binnen een paar dagen moest vluchten. Heel moeilijk te accepteren."