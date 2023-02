Landurige opvanglocatie voor Oekraïners in Hilversum is klaar: zo ziet 't eruit

Vandaag was het nog stil in de ruim 125 kamers, maar vanaf begin volgende week is de Thebe op het Arenapark in Hilversum bewoond. Voor maximaal vierhonderd vluchtelingen uit Oekraïne wordt dit voorlopig hun thuis. Hilversum heeft een opvanglocatie opgetuigd waar zij uiterlijk vijf jaar kunnen verblijven. NH Nieuws nam vandaag een uitgebreid kijkje in het verbouwde kantoorpand.

Op de gangen is het nu nog rustig. Alle deuren staan nog wagenwijd open. Binnen in de kamers is alles brandschoon. Pakketten op de eettafels en in de stapelbedden liggen te wachten om geopend te worden. Maandag komt daar allemaal verandering in, want dan verhuizen de eerste groepen Oekraïners vanuit de noodopvang aan de Heuvellaan naar het opgeknapte pand op de Thebe op het Arenapark.

De 330 Oekraïners die onderdak hebben gevonden aan de Heuvellaan gaan dan allemaal gefaseerd over. Het oude pand van de Rabobank is in de afgelopen maanden helemaal veranderd. Op de betonnen vloeren van weleer ligt nu overal tapijt en van de open kantoorruimte is geen sprake meer. Op de vijf verdiepingen zijn zo'n 125 kamers gemaakt, waar plek is voor twee, vier of zes bewoners.

TV-ruimtes

Iedere kamer heeft naast bedden een eigen keukentje, een eettafel, kasten, opbergruimte, een wasrek en een wasmand. Douches en toiletten moeten zij delen, die zijn terug te vinden in het midden van de verdieping. Verder zijn er diverse ontspanningsruimtes, waar de bewoners onder andere televisie kunnen kijken.

Op de tweede etage, in de oude kantine van de bank, kunnen de vluchtelingen straks gezamenlijk met elkaar eten. Helemaal onderin het gebouw is een wasruimte gecreëerd, gebaseerd op eenzelfde ruimte als in een studentenhotel.

In vergelijking met de Heuvellaan verandert er veel voor de vluchtelingen. Zij zijn op de Thebe, waar zij veel meer privacy en comfort hebben, veel meer op zichzelf aangewezen. Dat houdt niet alleen in dat ze hun eigen kamer schoon en op orde moeten houden, maar ook dat ze hun eigen boodschappen moeten regelen en dagelijks hun eigen eten moeten maken. Qua kosten moet moet dat geen probleem zijn, want inmiddels heeft een aantal bewoners werk en bovendien krijgen ze leefgeld.