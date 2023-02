Personeel Crown Van Gelder krijgt maar een kwart van dertiende maand uitbetaald

Personeel van Crown Van Gelder in Velsen-Noord, dat vorige week faillissement aanvroeg, krijgt slechts een kwart van de vaste dertiende maand over 2022 uitbetaald. De rest van de eindejaarsuitkering moet komen van een nieuwe eigenaar die bereid is een doorstart te maken met de papierfabriek. Komt die er niet, dan kunnen de 250 werknemers fluiten naar hun geld.

Crown Van Gelder - NH Nieuws / Thomas Jak

Volgens curator Rocco Mulder is de kans groot dat een ander bedrijf een doorstart wil maken met Crown Van Gelder. "Er is serieuze belangstelling. We hebben de biedingentermijn verlengd om geïnteresseerde partijen hun bod te kunnen laten onderbouwen."

Het salaris over de maand januari is, een week later dan normaal, inmiddels wél aan het personeel uitbetaald. De betalingsverplichtingen zijn overgenomen door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). "Ze hebben daar alles op alles gezet om het snel in orde maken", zegt Muller. "Fijn dat het is gelukt."