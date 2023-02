Langs deze Noord-Hollandse stations komen geen treinen meer

Vandaag werd bekend welke stations het meest gewaardeerd worden door treinreizigers. Minsten net zo interessant is om te kijken naar stationspanden die niet meer in gebruik zijn. Welke stationsgebouwen in Noord-Holland zijn er nog waar geen enkele trein meer stopt? NH Nieuws zet een aantal voor je op een rij.

Je zou er zomaar voorbij kunnen rijden: verdwenen treinstations. Vaak zijn de overblijfselen van deze opgeheven stations nog zichtbaar. Een enkele keer is een oud stationspand omgetoverd tot woonhuis, een andere keer is het een vergaderlocatie. Voor ons alle reden een rondje te maken langs verlaten stations. Medemblik Station Medemblik staat tegenwoordig statig naast het Stadhuis van Medemblik, het voormalig gemeentehuis. Het pand en de spoorlijn dateren uit 1887. Ook andere stations van de spoorlijn tussen Hoorn en Medemblik zijn er nog. In het pand zit nu Museum Stoomtram Hoorn - Medemblik. Museumbezoekers kunnen de originele route met de stoomlocomotief afleggen, waarbij ook gestopt wordt bij Wognum, Twisk en Opperdoes. Tegenwoordig is vlak voor de locatie van station Medemblik een halte: Busstation Medemblik.

Opperdoes Aan De Kaag in Opperdoes staat het oude spoorwegstation, dat het dorp verbond tussen Hoorn en Medemblik. Het gebouw bestaat uit twee delen. Het ene deel was een dienstwoning voor de stationsmedewerker en zijn gezin, het andere deel van het pand diende als kantoor met daarbij een wachtruimte voor de reizigers. Net als alle andere stations werd ook het stationsgebouw in Opperdoes in 1887 opgeleverd. Het station werd tot 1935 door reizigers gebruikt. Vervolgens werd het station van 1940 tot 1941 opnieuw even gebruikt door treinverkeer door personen.

Oosthuizen Het pand van station Oosthuizen is misschien wel het minst herkenbaar als voormalig treinstation. Het station werd in 1884 in gebruik genomen en diende als treinstation tot 1938. Op dit moment gebruikt een kaasfabriek het oude stationsgebouw. Daarvoor zat er een zuivelfabriek in het pand.

Avenhorn Station Avenhorn was onderdeel van het traject tussen Zaandam en Enkhuizen. Het station werd geopend in 1884, tegelijkertijd met de ingebruikname van de lijn Zaandam - Enkhuizen. De locatie van het station is opvallend, aangezien het dichter bij Scharwoude ligt dan Avenhorn zelf. Station Avenhorn werd gebruikt als stationsgebouw tot 1940. Inmiddels is het pand een woonhuis en een rijksmonument.

Station Haarlem Rijksstraatweg Het pand van stations Rijksstraatweg in de toenmalige gemeente Haarlemmerliede werd in 1912 in gebruik genomen. Het station is onderdeel geweest van de spoorwijn Aalsmeer - Haarlem. De locatie was in die tijd zeer afgelegen, omdat de omgeving grotendeels onbebouwd was. Lang heeft het oude stationsgebouw niet gediend als treinstation: reizigers hebben er slechts 23 jaar gebruik van kunnen maken. Tegenwoordig is het pand langs de Amsterdamsevaart een woonhuis.

Amsterdam De Vlugtlaan In de hoofdstad werd in 1986 station Amsterdam De Vlugtlaan geopend. Met deze uitbreiding was er een rechtstreekse verbinding tussen luchthaven Schiphol en station Amsterdam Centraal. Op de dag van de opening werd ook Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Sloterdijk in gebruik genomen. In 1997 werd in de buurt van het station een metrostation aangelegd met dezelfde stationsnaam. Na een uitbreiding van station Sloterdijk, waarmee Amsterdam ook een verbinding had met Schiphol, werd het station in 2000 gesloten. Burg. de Vlugtlaan is nog wel een halte voor het bus-, metro- en tramverkeer.

Bloemendaal Station Bloemendaal is misschien een vreemde eend in de bijt in dit lijstje, want de bestemming via het treinnetwerk bestaat nog steeds, maar het oude stationsgebouw van het dorp wordt niet meer door reizigers gebruikt. Het pand, dat in 1900 werd geopend, ligt aan de rand van Haarlem. Na een verbouwing kwam er een nieuw perron die voor reizigers te bereiken was via een tunnel. Daar werd een moderne perronoverkapping geplaatst. Het pand wordt sinds 1997 niet meer gebruikt als station voor reizigers. Nu wordt het pand onder meer gebruikt als vergaderlocatie.

