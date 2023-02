Egmond aan Zee nl Ons Dorp: Reddingboot Ubbo deed de lampen kapot rammelen

Veel inwoners van Egmond aan Zee zullen zich de beroemde reddingboot Ubbo nog herinneren. In 1958 kwam de boot in de vaart, vernoemd naar de overleden echtgenoot van de schenker. Tot halverwege de jaren '80 voer de KNRM in Egmond met de Ubbo en schreef de boot heel wat reddingsacties op haar naam.

Minstens zoveel aandacht kregen de eerste jaren de oefeningen. Het botenhuis was toen niet aan de boulevard, maar verderop in het dorp. Voordat ze uit kon varen, moest de Ubbo eerst achter een tractor over de Voorstraat in het centrum. "We hoefden niet te vertellen dat we gingen oefenen, herinnert oud-redder Willem Dijkstra zich. "Het dorp liep uit en alle lampen rammelden stuk als wij voorbij kwamen."