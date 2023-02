Vette plons en nat pak: honderd jaar oude boom geeft laatste teken van leven

Twee grote populieren op het Clarissenbolwerk in Alkmaar zijn met spoed omgezaagd, omdat ze dreigden om te vallen. Voor een van de stammen eindigde dat met een - ongeplande - duik in de Singelgracht.

De twee meer dan honderd jaar oude populieren in het stadspark gingen steeds schever staan en de wortels kwamen inmiddels boven de grond uit. Na een inspectie vond Stadswerk072, dat de openbare ruimte in Alkmaar beheert, het te gevaarlijk worden en liet de bomen met spoed verwijderen.

Nat pak

Dat was nog best een klus, zag mediapartner Alkmaar Centraal. Het ging om flinke bomen, die deels boven het water hingen. De uiteindelijke plons in het water was niet de bedoeling en bezorgde een van de boomverzorgers een nat pak.