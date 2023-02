3D-geprinte brug op de Wallen wordt binnenkort verwijderd

De brug dient als vervanging voor de originele Stoofbrug. Die werd in 2019 verwijderd om gerenoveerd te worden. Het idee was dat de 3D-geprinte brug er in 2019 direct al zou komen, maar dat werd uiteindelijk 2021. In juli van dat jaar verzorgde koningin Máxima de opening van de brug. De vergunning voor de tijdelijke brug liep af op 27 november 2022. Er lag een aanvraag vanuit de makers van de brug om die vergunning met een jaar te verlengen, maar die werd afgewezen.

Handhavingsverzoek

Omdat de brug er nog steeds is, diende erfgoedvereniging Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) een handhavingsverzoek in bij de gemeente. "De 3D-geprinte brug vormt een aantasting van het beschermd stadsgezicht", meent de VVAB.

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum laat aan AT5 weten dat de brug binnenkort verwijderd gaat worden. Onduidelijk is nog wanneer dat gaat gebeuren. "Er zijn door Liander werkzaamheden gepland in de Nieuwe Hoogstraat, dus de gemeente zoekt met Liander naar een moment wanneer er ruimte is om met een hijskraan door deze straat te kunnen", aldus de woordvoerder.

Oude brug gerenoveerd

"Zoals je begrijpt is het verwijderen van de brug nogal een klus", zegt de woordvoerder verder. "Om de brug te verwijderen via een ponton over het water, moet deze eerst opgetild worden met een hijskraan. De hijskraan komt via de Sint Antoniesbreestraat en de Nieuwe Hoogstraat bij de brug op de Oudezijds Achterburgwal."

De renovatie van de Stoofbrug is inmiddels voltooid. Als de 3D-brug verwijderd is, zal de Stoofbrug volgens de woordvoerder zo snel mogelijk weer terugkomen op de oude plek.