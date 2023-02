Stress voor oude platanen in Zaandam, al redde inzameling ze wel het leven

De 25 jaar oude platanen bij station Zaandam zijn gered van de kap. Voor de bomen was een kapvergunning verleend omdat ze ruimte moesten maken voor de bouw van woontoren Catharina. Dankzij een geldinzameling zijn de oude bomen gered van de kap. Vandaag zijn ze verplaatst. Dat gebeurde met de grootste voorzichtigheid, want het is niet bedoeling dat de vijf bomen het loodje leggen.