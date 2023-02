Station Den Helder Zuid krijgt met 5,7 weer een slecht cijfer in reizigersonderzoek

Al jaren wordt station Den Helder Zuid in reizigersonderzoeken verkozen tot een van de slechtste stations van Nederland. In 2019 stond het station zelfs helemaal onderaan. Nu is Den Helder Zuid nét niet de slechtste, enkel Lage Zwaluwe moet ze voor zich dulden. Maar met een 5,7 is het een krappe voldoende en is dit station het slechtste van de provincie.