Nóg meer plekken in de gratis fietsenstalling, maar waarom gebruiken we die niet?

De fiets is veruit het meest gebruikte vervoersmiddel in de stad. Niet voor niets dus dat Amsterdam flink investeert in overdekte fietsenstallingen. Met de komst van de gloednieuwe stalling bij het Centraal Station beheert de gemeente 19 overdekte fietsenstallingen. Samen goed voor ruim 31.000 parkeerplekken. Maar toch blijven we kampioen in het foutparkeren van onze fietsen. Zo belandden er in de afgelopen drie jaar bijna 200.000 fietsen in het fietsendepot. Hoe komt dat toch en wat is er aan te doen?

fietsengedrag - NH Nieuws

"Ik ben hier maar even, dus vind het een beetje overdreven om helemaal naar beneden te rijden", "Ik moest alleen even brood halen", en "een soort luiheid denk ik toch", zijn enkele reacties die wij kregen op de vraag waarom mensen hun fiets niet in de overdekte fietsenstalling zetten. Toch is het volgens gedragsexpert Saar Mollen een aanname om te denken dat alle mensen te lui zijn om hun fiets in de stalling te plaatsen. "Er kunnen diverse redenen zijn", vertelt ze. "Misschien vindt iemand het een beetje eng om de fiets beneden te plaatsen. Als je weet waarom mensen de fietsen er niet neerzetten kan je de omgeving en de communicatie daarop aanpassen."Hierbij is het volgens Mollen ook belangrijk om na te denken welk publiek er komt. Zijn dat ook toeristen, dan is het handig om in meerdere talen te communiceren. Hoe je dat moet onderzoeken? "Door vragen te stellen, waarom zet je je fiets wel of niet in de stalling. Of door vragenlijsten." Sociale norm "Er stonden hier allemaal fietsen dus ik dacht dat het weer mocht", vertelt een voorbijganger. "Dat is een sociale norm die gecreëerd is", aldus Mollen. "Als jij ergens komt en je ziet allemaal fietsen staan, zeker als je ergens voor het eerst bent, dan zet je je fiets daar ook neer." Om die sociale norm te doorbreken moeten stoepen en pleinen waar de fiets niet mag staan, worden schoongeveegd, vertelt ze. De gemeente doet dat ook op verschillende plekken. Zo zijn fietsenknippers dagelijks bij het Leidseplein en het Beursplein te vinden, twee keer per week aan de Oosterdokskade en rijden ze elke dag langs een treinstation in de stad.

Of dat genoeg is hangt af van wat er dagelijks aan foutgeparkeerde fietsen staan, zegt Mollen. Volgens haar werkt het niet als mensen niet zien dat er een consequentie aan zit. Een boete of een ritje naar het fietsendepot, kan het gedrag van mensen beïnvloeden. "Wat je wil, is dat het duidelijk is dat het plaatsen van je fiets in de fietsenstalling meer voordelen biedt dan nadelen."

"Mensen willen altijd bij de meerderheid horen" Saar Mollen, gedragsexpert

Maar het gedrag van mensen is ook op een positieve manier te veranderen. "Mensen willen altijd bij de meerderheid horen", vertelt Mollen. "Daarom zou het ook een goed idee zijn om te benadrukken hoeveel mensen de fiets al wél in de stalling hebben gezet. Dat kan door grote borden bij de ingangen van de stallingen te plaatsen waarop staat dat steeds meer mensen hun fiets al in de stalling hebben gezet. Op die manier zorg je ervoor dat je ook de laatste mensen over de streep trekt."