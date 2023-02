Een muzikale ode van 14 liefhebbers: "Een gitaar is gewoon cool"

Eerder al organiseerde de Hoornse muzikant Pieter Baas muzikale odes aan Bruce Springsteen en Elvis Presley. Vanavond staat tijdens 'Night of the Guitar' in Huis Verloren in Hoorn de gitaar centraal. Op zoek naar de liefde voor het snaarinstrument met drie liefhebbers. "Het is onweerstaanbaar."

Gitaaravond in Hoorn - NH Nieuws

Het speciale optreden in Huis Verloren wordt een muzikale ode van veertien liefhebbers aan de gitaar. Ze spelen om beurten hun favoriete gitaarnummers en zorgen zo voor een gevulde avond vol gitaargeweld. Alhoewel: "Zelf speel ik iets van The Shadows, maar ook Rock & Roll van Led Zeppelin komt voorbij. En alles wat ertussen zit", vat Baas de avond samen. Alle beschikbare kaarten zijn verkocht. Veertien gitaristen. Baas - 55 jaar oud en zelf al 45 jaar muzikant - had ze zo bij elkaar. Het geeft aan hoe rijk West-Friesland is aan gitaristen. "Hoorn en omgeving heeft best een actieve muziekscene. En met sommigen speel ik al heel lang. Ik had ze zo bij elkaar."

"Lekker rammen, dat is onweerstaanbaar" Pieter Baas - gitarist

Waarom de gitaar? "Het is mijn instrument, al heel lang. Het is de sound, het geluid. De gitaar is een heel fysiek instrument. Je hebt het vast en als de versterker aan staat, voel je het door je hele bast. En dan lekker rammen, dat is onweerstaanbaar. En laten we eerlijk zijn: een gitaar is ook gewoon cool", zegt Baas met een knipoog. "Veel cooler dan een piano." Twee van de gitaristen die Baas vanavond vergezellen, zijn Huub Sijm (22) uit Zwaagdijk en Johan Keeman (35) uit Wervershoof. "Mijn moeder vroeg mij 25 jaar geleden of ik bij de fanfare wilde. Dat wilde ik wel, als ik gitaar mocht spelen. Ik vind het nog steeds een prachtig instrument. Om het te bespelen, maar ook van het samen spelen geniet ik." In de studio van Johan Keeman in Wervershoof klinkt het gejam alsof het trio nooit anders doet. "Je merkte het ook weer met de repetities voor deze avond. Dan ontstaat er iets magisch."

Baas met de poster - NH Nieuws / Michiel Baas

Sijm is vanavond te horen met het nummer Rock & Roll van Led Zeppelin. "Mijn vader liet een keer een videoclip van Tenacious D zien, en toen was ik verkocht. Niet veel later kreeg ik een gitaar voor mijn verjaardag en ik ben nooit meer gestopt. Ik verwacht tijdens de gitaaravond veel lol te maken en lekker los te gaan. Het wordt een mooie avond." Prominent Hoe kan het dat de gitaar zo prominent aanwezig is in West-Friesland? Baas zoekt naar de verklaring. "Er gebeurt in Hoorn best veel op het gebied van gitaarmuziek, van George Baker tot Tim Knol. En er kan op meerdere plekken ook veel gespeeld worden, dat scheelt ook. Maar misschien zit het wel gewoon in het grondwater. Of, waarschijnlijker: in het bier."