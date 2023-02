Overwinning voor 'hertenfluisteraar' Willem, Bloemendaal wil meebetalen aan hoger hek langs Zeeweg

"Alsof ik de FA Cup heb gewonnen", zegt Willem, die naast liefhebber van herten, ook groot fan is van de Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur. Hij is dolblij met de steun van de Bloemendaalse gemeenteraad. Ook deze winter waren er weer aanrijdingen tussen herten en auto's op de Zeeweg, tussen Overveen en het strand van Bloemendaal aan Zee. Volgens Willem is dat aan twee oorzaken te wijten: herten slaan op de vlucht tijdens het jachtseizoen in de wintermaanden en het huidige hekwerk langs de Zeeweg verkeert in erbarmelijke staat, zoals je hieronder kunt zien.

Willem kaartte het probleem van het kapotte hek lange tijd aan bij de betrokken organisaties, zoals de natuurbeheerders, gemeenten en de provincie. Vaak wezen zij met de vinger naar elkaar, als het om de verantwoordelijkheid ging. De gemeente Bloemendaal is eigenaar van het hekwerk en beseft nu ook dat er snel wat moet gebeuren. De raad steunde gisteravond unaniem een motie, waarin het college wordt opgedragen om snel een nieuw hekwerk te plaatsen, van zo'n twee meter hoog.

Financiering hek nog niet helemaal rond

Voor de totale financiering van het nieuwe hek zijn echter meerdere partijen nodig. Rob Slewe van de partij Zelfstandig Bloemendaal steunt Willem in zijn strijd en stelde eerder al aan het college voor om het hek te betalen met financiële steun van de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort, de DGP. De gemeenteraad van Bloemendaal hoopt namelijk dat de DGP de komende jaren met een financiële vergoeding van ongeveer een ton per jaar over de brug komt, als compensatie voor de overlast die het dorp ervaart. De plaatsing van het hek zou daar dan mede door betaald kunnen worden. Daar is nog geen besluit over genomen.

Nu is het voor Willem nog wel wachten op de provincie, de natuurbeheerders en de gemeente Zandvoort. Hij heeft er echter alle vertrouwen in dat het financieel wel rond gaat komen. "Ik weet dat in Zandvoort een partij eenzelfde soort motie gaat indienen tijdens de volgende raadsvergadering. Zandvoort heeft er namelijk ook belang bij. De Zandvoorters maken gebruik van de Zeeweg als ze naar hun werk gaan. En ook de toeristen maken gebruik van de Zeeweg."

'De hekkenman'

In Zandvoort wordt Willem vaak gekscherend 'de hertenfluisteraar' of 'de hertenman' genoemd. Misschien kan hij nu wel beter 'de hekkenman' genoemd worden. Want in 2019 kreeg hij het namelijk ook voor elkaar dat er een lang hekwerk werd geplaatst in de Waterleidingduinen, ten zuiden van Zandvoort. Ook daar om te voorkomen dat herten de duinen uitkwamen en via het strand het dorp zouden bereiken, met aanrijdingen in de Zandvoortse straten tot gevolg. Sindsdien laten de herten zich een stuk minder zien in het dorp.