Treinstoring in Amsterdam verholpen, treinverkeer komt weer op gang

Door een grote storing bij een verkeersleidingspost in Amsterdam was er enige tijd geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam. De storing is inmiddels weer verholpen, waardoor het treinverkeer op dit moment weer wordt hervat.

Het oponthoud in het treinverkeer werd veroorzaakt door een technische storing in een verkeersleidingspost bij Amsterdam. Een verkeersleidingspost is een centraal punt van waaruit verkeersleiders het treinverkeer in de gaten houden.

Eerder meldde de NS dat er sprake was van een grote sein- en wisselstoring. Dit bleek later dus niet het geval. Een woordvoerder van Prorail laat weten: "Een storing bij een verkeersleidingspost is vrij uitzonderlijk. Maar zodra zoiets zich voordoet wordt uit voorzorg al het treinverkeer van en naar desbetreffende station stil gelegd. Want ook bij ons geldt: veiligheid staat voorop."

Treinreizigers wordt geadviseerd de reisplanner te raadplegen. Volgens Prorail kunnen de vertragingen tot maximaal een halfuur oplopen.