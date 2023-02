Hilversumse markt kan weer jaren vooruit, gemeente geeft vergunning voor 20 jaar

De Hilversumse markt kan kan weer jaren vooruit. Het college heeft namelijk het zogenoemde inrichtingsplan en een marktvergunning voor twintig jaar vastgesteld. "Hiermee laat het college zien dat het vertrouwen heeft in de toekomst van de markt en biedt het de marktondernemers perspectief voor de lange termijn", zo laat de gemeente weten.

Iedere woensdag en zaterdag staat het marktplein in het centrum van Hilversum weer vol met kramen. "De gemeente draagt de Hilversumse markt een warm hart toe en kiest daarom voor een termijn van twintig jaar voor de marktvergunning", zo laat wethouder Arno Scheepers weten. In het inrichtingsplan komt onder anderen te staan welke marktactiviteiten er precies mogen plaatsvinden.

Toekomstgericht

Deze keuze is volgens de gemeente gemaakt in samenspraak met meerdere betrokkenen, waarbij ook rekening is gehouden met de investeringen en de terugverdientijd daarvan.

"Voor een toekomstbestendige markt is het goed dat er door de huidige marktondernemers ook investeringen kunnen worden gedaan. De afweging die de gemeente Hilversum maakt, is dat een vergunningsduur van twintig jaar een impuls aan de marktondernemers geeft om te investeren en hiermee de bestaanszekerheid van de regionale en toekomstgerichte markt in Hilversum bevordert", zo legt de wethouder uit.