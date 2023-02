Opgesloten ondernemers halen ruim 40.000 euro op voor Inloophuis Pisa in Hoorn

Negen bekende West-Friezen hebben zich de afgelopen week hard ingezet voor inloophuis Pisa in Hoorn. Door zich een dag lang op te sluiten probeerden zij zo veel mogelijk geld in te zamelen. En dat gebeurde niet zonder succes, want na gisteren staat de teller op meer dan 40.000 euro. Bestuursvoorzitter Marjolijn Dölle is ontzettend blij met het resultaat.

NH Nieuws

Niet alleen is Dölle blij met het opgehaalde bedrag, maar ook met de inzet van de deelnemers en het enthousiasme dat de actie opriep. "En het is geen luxe", licht de bestuursvoorzitter van Pisa toe. "Dit geld hebben we hard nodig om Pisa open te houden en te blijven doen waar we goed in zijn." Omdat de ziekte kanker veel angst en onzekerheid met zich meebrengt zijn inloophuizen zoals Pisa in Hoorn plekken waar mensen zich welkom kunnen voelen. Daarnaast is het mogelijk om een luisterend oor te vinden, of contact te houden met lotgenoten. "De 'lock-up' is een van de manieren om te zorgen dat we voldoende middelen hebben om ons warme gastvrije huis open te houden, en te zorgen voor een aanbod en activiteiten op maat. Wij zijn de deelnemers ontzettend dankbaar voor hun inzet hiervoor", laat Dölle weten. Zweden De negen West-Friezen die meededen aan de inzamelingsactie lieten zich een dag opsluiten. Een deel deed dat thuis, maar anderen lieten zich ook bij het inloophuis aan de Draafsingel in Hoorn opsluiten voor het goede doel. Ook vanuit het buitenland werd er meegewerkt aan de actie voor Inloophuis Pisa, want een van de deelnemers voerde actie vanuit Zweden. Enkele van de deelnemers waren Bas Koeten van Bas Koeten Racing, projectleider bouw Willem Kluft van Qbuild, en de oud-wethouder van Opmeer Rabella Wiersma. Lock-up In 2019 organiseerde inloophuis Pisa voor de eerste keer een 'lock-up' actie, waarbij bekende inwoners uit West-Friesland zich een week lang opsluiten. Dat gebeurde deze editie allemaal bij het inloophuis zelf, maar tijdens de editie van twee jaar geleden kon er vanwege de coronacrisis ook vanuit huis actie gevoerd worden.