Tientallen schapen beleven nachtelijk avontuur in Amsterdam

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat kreeg dinsdagnacht aan het einde van zijn nachtdienst een bijzondere melding: tientallen schapen liepen verdwaald over een afrit in Amsterdam.

De weginspecteur kreeg aan het einde van zijn dienst de melding dat er tientallen schapen op een afrit liepen. In samenwerking met de politie, die de weg enige tijd afsloot, veranderde hij in een schaapherder pur sang. De weginspecteur en dienstdoende agenten begeleidden de kudde van de snelweg af. Zo kregen de hulpdiensten alle schapen weer netjes in de wei.

Iedereen lijkt er vooral om te kunnen lachen. Zo grapt Rijkswaterstaat op Twitter: "Ah, dus daar komt het schaapjes tellen voor het slapen gaan vandaan. Je kon dus gelijk onder de wol kruipen."