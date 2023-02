Voetganger overleden na aanrijding met een tram in Amsterdam Westpoort

Donderdagavond rond 22.45 uur heeft er op de Kingsfordweg, ter hoogte van de Arlandaweg, een ongeval plaatsgevonden tussen een voetganger en een tram. De voetganger is daarbij aan diens verwondingen overleden, zo laat een politiewoordvoerder vanochtend weten.

Politiewoordvoerder: "Over de identiteit van het slachtoffer of over de toedracht van het ongeluk kunnen wij nog niks melden." De politie doet op dit moment nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Later meer..